Елена Драпеко поделилась воспоминаниями о Владимире Высоцком

25 января советскому поэту, актеру театра и кино, автору-исполнителю песен Владимиру Высоцкому исполнилось бы 83 года. Актриса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поделилась с ФАН воспоминаниями о Высоцком и рассказала, почему ей так и не удалось поработать с артистом.

«Ну, конечно, Владимир Высоцкий стоит как бы особняком в нашей культуре, потому что это такое уникальное явление. Если оценивать его поэзию, то он вроде и не поэт, и не исполнитель. Артист он был блестящий, я его видела на сцене, но я считаю, что он целиком, всем своим творчеством и личностью, вошел в нашу национальную культуру», — рассказала Елена Драпеко.

Собеседница Федерального агентства новостей вспомнила, как ее утвердили на роль в фильме Алексея Салтыкова «Емельян Пугачев», где также должен был сниматься и Владимир Высоцкий. Увы, актерский состав поменяли, поэтому артистам не удалось поработать вместе.

«Мне очень не повезло, потому что нас с ним вместе однажды утвердили сниматься. Он должен был играть Емельяна Пугачева в фильме у режиссера Салтыкова, а я его жену Ульяну. Уже были сшиты костюмы, но после этого в Госкино вдруг передумали и вместо Высоцкого на эту роль другого артиста назначили, совершенно другого типажа. И я ему не то что в жены, я ему во внучки годилась, поэтому в моих костюмах играла замечательная наша актриса Татьяна Семина. Так что могла с ним поработать, но этого не случилось. Я до сих пор переживаю и жалею, потому что [Высоцкий] был бы потрясающим Пугачевым», — поделилась воспоминаниями актриса.

Ранее ФАН писал, почему сын Высоцкого перестал ходить на могилу отца в день его смерти. По словам Никиты Высоцкого, он избегает визитов из-за многочисленных фанатов артиста.