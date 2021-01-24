За сутки ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе

Донецк, 24 января. Украинские войска открывали огонь в районе населенных пунктов Горловка, Минеральное, Старомихайловка, а также на донецком и мариупольском направлениях.

Украинские военнослужащие вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов, как сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Войска также продолжили проводить у линии соприкосновения инженерные работы, несмотря на запрет, введенный третьим пунктом дополнительных соглашений по прекращению огня в ДНР.

«В районе населенного пункта Водяное зафиксировано проведение инженерных работ. В районе Опытное зафиксированы два взрыва при проведении инженерных работ с применением окопных зарядов», — указали представители республики в отчете.

Напомним, что в Донбассе действуют дополнительные меры по усилению прекращения огня. Соглашение вступило в силу 27 июля 2020 года. Обе стороны ввели полный запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов и размещение военной техники. Меры должны соблюдаться до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта, однако СМИ неоднократно сообщали, что ВСУ нарушали условия перемирия.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщило, что украинские военные применили ударный беспилотник в районе западной окраины Донецка. В результате сброса боеприпаса на позиции Народной милиции погиб один защитник республики.