Голикова назвала самый вероятный источник происхождения COVID-19

Москва, 24 января. Самым вероятным источником происхождения коронавируса являются летучие мыши. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Версия с летучими мышами уже модифицировалась. Исследователи предполагают, что между рукокрылыми и человеком был посредник, добавила вице-премьер Голикова. Ученые все еще проводят опыты и пытаются выяснить истинный источник распространения коронавирусной инфекции, сообщают «Вести».

Врачи напоминают, что формирование коллективного иммунитета поможет в борьбе с коронавирусом. По всей стране сейчас идет массовая вакцинация. Голикова отметила, что уровень антител после перенесенного COVID-19 и прививки практически идентичен. Врачи напоминают, что переболевших гражданам не нужно вакцинироваться. Вице-премьер отметила, что более 17 млн доз препарата от коронавируса поступят в российские регионы в первом квартале 2021 года.