ВВС США и НАТО попытались «вскрыть» ПВО Крыма

Москва, 24 января. Военно-воздушные силы США и НАТО провели учения, в ходе которых отработали прорыв российских систем ПВО в Черноморском регионе.

В маневрах были задействованы американские и румынские истребители F-16. Кроме того, в учениях приняли участие ВВС Великобритании, которые предоставили самолет-заправщик КС-135 и патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon.

Истребители F-16 применили ракеты AGM-158 JASSM, которыми «нанесли удары» по целям условного противника. Данные ракеты предназначены для поражения высокозащищенных стационарных и движущихся целей с дистанций вне зоны действия средств противовоздушной обороны противника.

По данным командования ВВС США в Европе и Африке, проведение маневров в Черноморском регионе позволило проверить работу средств ПВО, которые базируются на территории Крыма.

Стоит отметить, что в последнее время российская сторона фиксирует наращивание присутствия военных сил США и НАТО в Черноморском регионе. При этом многие эксперты уверены, что США никогда не решатся на масштабное военное вторжение в Крым.