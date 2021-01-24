Крупные учения танкистов прошли в Челябинской области

Челябинск, 24 января. Более 1,5 тысячи военнослужащих гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа приняли участие в масштабных учениях, которые состоялись в Челябинской области.

Танковые экипажи отработали приемы вождения боевых машин по пересеченной местности, а также поразили движущиеся мишени, имитировавшие танки, вертолеты и позиции гранатометчиков условного противника.

Учение танкистов проинспектировал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Командующий ЦВО проверил один из пунктов обогрева, который был развернут на учебном полигоне. На данных пунктах военнослужащие могут согреться во время сильных морозов, а также перекусить бутербродами с горячим чаем.

Ранее стало известно, что разведчики российского соединения Южного военного округа в Абхазии начали подготовку к Армейским международным играм (АрМИ-2021). В рамках подготовки военнослужащие проходят усиленную огневую подготовку, а также занятия по вождению бронетехники.