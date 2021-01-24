Психолог объяснил, как уровень заработка может разрушить семью

Психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников в разговоре с корреспондентом ФАН объяснил, как может влиять на отношения в семье ситуация, когда женщина зарабатывает больше своего мужа.

Певица Рита Дакота высмеяла телеведущую Ксению Бородину за ее пост о заработке в Instagram.

Звезда «Дома-2» спросила у подписчиков, жалуются ли они своим мужьям о том, что не помнят, куда потратили их деньги. Певица заявила, что подобные посты со стороны Бородиной неуместны, ведь, как известно, Дакота считает супруга телеведущей предпринимателя Курбана Омарова альфонсом.

Эксперт по семейным отношениям Денисов-Мельников полагает, что уровень заработка в семье перестал быть определяющим фактором в отношениях между супругами, поэтому не имеет значения, кто зарабатывает больше. Но это работает лишь в том случае, если в семье нет других проблем.

«Заработок в семье может по-разному влиять на отношения. Когда все хорошо, то это не играет принципиальной роли. Но когда в семейных отношениях есть другие проблемы, то, кто бы ни зарабатывал больше — муж или жена, это зачастую используется для финансового, эмоционального и психологического давления», — рассказал психолог.

Это происходит из-за того, что человек чувствует свою доминантность. Как считает специалист, если отношения в семье строятся на принципе конкуренции, а не сотрудничества, то уровень заработка может повлечь за собой множество разногласий и стать причиной для упреков и унижения одного из супругов.

«Зачастую это симптомы очень проблемных отношений, скорее всего, у таких людей во всех сферах будут проблемы. Если женщина больше зарабатывает и ставит это мужчине в упрек, то она должна понимать, что это очень болезненная для него сфера», — отметил Денисов-Мельников.

С другой стороны, упрек упреку рознь, полагает сексолог. Ведь если мужчина просто отказывается от работы и не желает приносить деньги в семью, то здесь другой вопрос. А если супруг все же зарабатывает, но женщина имеет более высокую должность и более престижную компанию, то упреки в такой ситуации неуместны.

«У пары, как правило, общий бюджет. Но в современном мире встречаются ситуации, когда партнеры даже не знают о заработке друг друга. Если в семье и без того не все гладко, то проблем из-за более крупного заработка супруги станет больше. Но чаще всего люди не делают из этого трагедию — сегодня один зарабатывает больше, завтра другой. При хороших отношениях в семье тема заработка обычно не имеет значения», — подытожил психолог.

Как можно убедиться по счастливым семейным фото Ксении Бородиной и Курбана Омарова, тема заработка беспокоит их в последнюю очередь. Кроме того, простым альфонсом Омарова тоже назвать сложно: как известно, он владеет бизнесом и успешно занимается продвижением в Сети. Ранее предприниматель заявил, что жалеет о «поздней» свадьбе со своей супругой Ксенией Бородиной.