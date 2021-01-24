В Крыму вместе с продуктами дорожают квартиры и автомобили

Новогодние праздники закончились, а цены на продукты остались прежними. Вместо недавних 70-80 рублей подсолнечное масло теперь стоит 110 рублей, сахар ― 46. Цены были и выше, но по поручению правительства их снизили. Лидеры роста стоимости ― сахар, гречка, яйца. Корреспондент ФАН прошелся по магазинам Крыма, пообщался с местными жителями и выяснил, какие продукты подорожали особенно заметно.

В магазине внимательно рассматривает цены пожилая женщина в перчатках и маске. Говорит, что в прошлый раз она купила молоко в полтора раза дороже, чем рассчитывала. Скандалить не хотела, да и за спиной очередь столпилась. А цены выросли, согласно кивает она.

«Мука была 35 рублей за килограмм, теперь 50. Имбирь вырос в цене с 400 рублей до 600. Морковь была 20, стала ― 30-35. Картошка так же. Сыры подорожали на 20-30%. Мясо, цыплята ― на 10%. Пока не поднялись в цене только молоко и хлеб», ― говорит Мария Игнатьевна.

В министерстве промышленной политики Крыма отмечают, что в декабре 2020 года уровень инфляции на продукты на полуострове зарегистрирован ниже, чем по ЮФО. Стоимость минимального продуктового набора на одного человека в конце 2020-го в республике составляла 4644,81 рубля. В Севастополе на 14 рублей больше ― 4658,67 рубля.

«Снижение потребительских цен в Крыму зафиксировано на 10,7% на сахар, на 2,4% на фрукты и цитрусовые, чай, кофе, какао ― на 0,2%. Стабильными остались цены на хлеб и хлебобулочные изделия», ― подчеркивают в министерстве.

Хлеб подорожал еще осенью. Из-за роста цен на зерно его стоимость увеличилась примерно на 10%. Сахар подорожал в конце года, тогда килограмм стоил порядка 60 рублей вместо привычных 25. Потом Совмин РК заключил соглашение с владельцами розничных сетей, согласно которому должен был контролироваться рост цен на сахар, масло и другие социально значимые продукты. После этого стоимость на эти товары снизились, но все равно осталась значительно выше.

По данным Крымстата, больше всего за год подорожали сахар ― на 57,4%, подсолнечное масло ― на 27,8%, гречневая крупа ― на 25,5% и куриные яйца ― на 24,2%. Также за год значительно выросла цена на овощи ― на 18,1%.

«Каждое лето к нам приезжают друзья из Москвы, и каждое лето мы слышим о том, что цены в Крыму выше, чем в столице, ― говорит домохозяйка Елена о жалобах москвичей. ― Они еще не видели, как у нас подскакивают цены перед праздниками. Не за горами Пасха, маевки, вот тогда и увидим, сколько будут стоить мясо, грибы, фрукты и овощи».

Помимо продуктов, в Крыму подорожали автомобили и жилье. Эксперты отмечают, что из-за колебаний курса рубля и инфляции цены на новые автомобили выросли от 3% до 15%, а средняя стоимость новой квартиры подскочила с лета на 500 тысяч рублей. Жителей Крыма также неприятно удивила новость о подорожании дров. По их мнению, цены на дрова для населения сильно завышены даже по сравнению с представленным прайсом в Москве.

