Власти Венесуэлы разыскивают организаторов теракта на газопроводе PDVSA

Каракас, 24 января. Мощный взрыв произошел на газопроводе венесуэльской компании PDVSA утром в субботу.

Взрыв произошел около 8:45 по местному времени (около 15:45 по московскому) 23 января на востоке страны, в штате Ансоатеги, между населенными пунктами Барбакоа и Капирикуаль, на газопроводе Oriente («Восточный»).

После взрыва начался пожар. Губернатор Антонио Баррето Сира сообщил на своей странице в Twitter, что в результате происшествия никто не пострадал. Линии электроснабжения в Барбакоа также не пострадали — пожар произошел на значительном расстоянии от местной электростанции.

⚠️Atención⚠️ En este momento los Bomberos ???? de #Anzoategui atienden fuga de gas con fuego ???? en el sector Valles de Marcelo vía Capiricual, Pq. Naricual en el municipio Bolívar. No se registran fallecidos ni heridos. #HechosEnProceso pic.twitter.com/sFeTmn4vIQ — Antonio Barreto Sira (@BarretoSira) January 23, 2021

Вскоре рабочие компании PDVSA смогли перекрыть ветку газопровода, идущую с юга от города Анако, после чего пожар и утечка газа прекратились.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил это происшествие терактом, выступая в своей резиденции в Каракасе. Речь президента была посвящена 63-й годовщине народного восстания 23 января 1958 года, в ходе которого была свергнута проамериканская диктатура генерала Маркоса Переса Хименеса. Этот день в Венесуэле отмечается как Национальный день демократии.

«Сегодня мы пережили террористическую атаку на газопровод на востоке страны, которая была совершена с ужасной — целью подорвать газоснабжение в Венесуэле, но она оказалась неудачной», — объявил президент Мадуро.

Hoy sufrimos un ataque terrorista en el Gasoducto de Oriente con la intención macabra de afectar el suministro de gas en el país, pero no lo lograron, gracias a los trabajadores que están solventando la situación para restituir el servicio. ¡Máxima Alerta, Inteligencia Popular! pic.twitter.com/nAVlLt3cAW — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 24, 2021

Мадуро заверил, что вызванный взрывом пожар удалось локализовать, а правоохранительные органы Венесуэлы уже занимаются расследованием инцидента.

В районе населенного пункта Барбакоа проходят несколько крупных нефте- и газопроводов. Нефть и газ, добываемые в нефтегазоносном бассейне реки Ориноко на юге Венесуэлы, доставляются в венесуэльские портовые города Барселона и Пуэрто-де-ла-Крус, откуда отправляются морем к зарубежным потребителям.

Системы транспортировки и переработки нефти и газа в Латинской Америке регулярно подвергаются атакам со стороны различных сил. Так, в октябре 2020 года под ударом оказался крупный нефтеперерабатывающий завод Амуай на севере штата Фалькон. Президент Мадуро тогда также обвинил в нападении «террористов», якобы связанных с оппозиционером Хуаном Гуайдо. До того этот район также неоднократно подвергался нападениям.

Подобные случаи происходят не только в Венесуэле, но и в соседней Колумбии, где также находится разветвленная система нефте- и газопроводов. На минувшей неделе власти страны сообщили о теракте на нефтепроводе в Каньо-Лимон — Ковеньяс в департаменте Араука. А в начале мая 2020 нефтяная промышленность Колумбии в департаментах Араука, Северный Сантандер и Бояка подверглась целой серии атак. По версии властей страны, подрывы организовали повстанцы из леворадикальной «Армии национального освобождения» (ELN), которую якобы спонсируют и направляют власти Венесуэлы, которая граничит с этими районами.