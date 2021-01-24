Киев, 24 января. Донбасс намерен передать Киеву удерживаемые лица при посредничестве депутата от оппозиции Виктора Медведчука. Его роль в процессе объяснял однопартиец Ренат Кузьмин.

Ранее Офис президента Украины заявил, что парламентарий — частное лицо, поэтому он не имеет права участвовать в передаче людей. Кузьмин заявил, что это не так. Виктор Медведчук является государственным деятелем, народным депутатом, членом комитета по реинтеграции Донбасса. По словам Кузьмина, участвовать в обмене удерживаемыми лицами — это его прямая обязанность.

Федеральное агентство новостей писало, что недавно Киев запретил Медведчуку выезжать в Россию. Государственная авиационная служба получила распоряжение останавливать его самолеты.