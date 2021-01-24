В Институте национальной энергетики заявили, что «Северный поток — 2» будет достроен

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой требуют Евросоюз незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта «Северный поток — 2».

О том, чем это грозит почти достроенному газопроводу и не приведут ли связанные с ним санкции к остановке работ на объекте корреспонденту ФАН рассказал генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Европарламент — это политическая организация. Эти депутаты должны излагать какие-то политические вещи. Я бы не стал обращать на это большого внимания, если честно. Ну, что они могут сделать?» — поделился мнением собеседник Федерального агентства новостей.

По словам Сергея Правосудова, строительство «СП-2» будет завершено в любом случае.

«Тут логика простая: никогда в мире не было такой истории, чтобы газопровод, построенный больше, чем на 90%, был брошен и о нем забыли. Если бы это был только газпромовский проект — это можно было бы как-то понять, но, как мы знаем, 50% денег на него дали европейские компании, а это — пять миллиардов долларов. Им предлагают забыть об этом? Вряд ли они об этом забудут. А если забыть, то получается, что альтернатива — это украинская ГТС, которая была построена больше 30 лет назад, сильно изношена и потребуется вкладывать те же 10 миллиардов долларов в ее модернизацию? Пока, как мы знаем, ни одна европейская, ни одна американская компании не вложили в эту модернизацию ни одного цента. Поэтому, естественно, парламентарии будут делать громкие заявления. А бизнес останется бизнесом, и проект будет завершен», — заявил эксперт.

Ранее министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце предупредила Берлин о правовых последствиях в случае принятия решения об остановке проекта «Северный поток — 2». Политик напомнила, что решение о строительстве газопровода принято много лет назад. Объект одобрен в правовом порядке и почти готов. Также министр отметила важность газопровода.