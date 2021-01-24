Киев, 24 января. Украинцы стали жаловаться на несоблюдение нового закона о государственном языке. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного по защите госязыка.

Недавно в стране вступила в силу новая норма, согласно которой работники сферы обслуживания должны использовать мову при общении с клиентами. За первую неделю действия закона омбудсмен получил порядка 200 жалоб. Большее количество обращений направили жители Киева и области.

Граждане были недовольны отсутствием украинской версии интернет-изданий и онлайн-магазинов. О нарушении закона в сфере обслуживания рассказали 34 человека, о рекламе на другом языке — 25. Четверо пожаловались на нарушение нормы в сфере образования. Три украинца упрекнули чиновников в игнорировании государственного языка.

Недавно Федеральное агентство новостей информировало, что российский депутат потребовал прекратить гонения русского языка в Незалежной. Госдума РФ надеется на реакцию международных организаций.