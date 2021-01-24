Ижевский зоопарк в Татьянин день бесплатно примет студентов

Ижевск, 24 января. Зоопарк Удмуртии, входящий в пятерку самых посещаемых в РФ, проведет акцию для студентов и сделает вход для них в честь Татьяниного дня бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе.

Пройти к животным без оплаты учащиеся смогут при предъявлении студенческого билета в понедельник, 25 января. Те, кто не сможет посетить зоопарк в праздничный день, получат возможность воспользоваться другим предложением. До 29 января они смогут приобрести входной билет со скидкой 50%. Главное условие: привести с собой друга-студента и купить один билет на двоих.

Удмуртский зоопарк считается не только одним из лучших в России, но и входит в топ-20 зоопарков Европы. На территории площадью 11 га можно встретить как обитателей саванн, так и представителей снегов и льдов. С 1 ноября зоопарк работает по зимнему режиму с 09:00 до 16:00.

В иркутском зоопарке недавно сообщили о первом случае рождения потомства у белоухих игрунок. Пара мармозеток Бонни и Паулина стали родителями. В Новотроицке на свет появились три бурых медвежонка.