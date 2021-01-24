Украинский депутат рассказал об источнике записи беседы Порошенко и Байдена

Киев, 24 января. Депутат Рады Андрей Деркач рассказал об аудиозаписи разговора между экс-президентом Украины Петром Порошенко и Джо Байденом, на тот момент занимавшим пост вице-президента США.

Парламентарий заявил, что бывший украинский глава специально записывал свои беседы с высокопоставленными лицами. Деркач получил пленки от украинских журналистов. Всего они содержат порядка шести часов разговоров, Деркач опубликовал только 45 минут. Закрытыми остаются беседы о Донбассе, суверенитете Украины и отношениях с европейскими странами.

Депутат обвинил Порошенко в измене Родине и добавил, что записи уже переданы в суд. Делом занималось Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, есть ли у Порошенко шансы вернуться в большую политику при Байдене. Политолог Вячеслав Ковтун считает, что вероятность крайне мала.