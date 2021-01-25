В Санкт-Петербургской академии СК РФ отметят День студента в онлайн-формате

В Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ День студента в этом году отмечают в удаленном режиме. Все обучающиеся согласно распоряжению председателя Следственного комитета РФ, генерала юстиции Александра Бастрыкина разъехались по своим регионам и проходят обучение дистанционно.

Ректор академии, генерал-лейтенант Александр Ефремов рассказал ФАН, как студенты будут отмечать Татьянин день в режиме онлайн.

«К сожалению, из-за коронавирусных ограничений празднование Дня студента пройдет в дистанционном формате. Уверен, что наши ребята выйдут на просторы Интернета, чтобы пожелать сотрудникам академии и друг другу успехов, здоровья и скорой встречи в стенах альма-матер. День российского студенчества — праздник не только тех, кто сегодня учится, но и тех, кто им преподает. Все мы сами когда-то были студентами и с радостью вспоминаем студенческие годы», — поделился Александр Ефремов.

Собеседник Федерального агентства новостей напомнил, что главный студенческий праздник ведет свое начало от даты основания Московского университета. Указ о его учреждении императрица Елизавета Петровна подписала 25 января 1755 года. Александр Ефремов подчеркнул, что академия — хоть и молодая организация, но она все равно соблюдает студенческие традиции.

«Нам в этом году исполняется пять лет. У нас существует корпоративная атрибутика, символика, сложились свои ритуалы, но мы верны лучшим традициям российского студенчества», — заявил ректор Санкт-Петербургской академии СК РФ.

Александр Ефремов рассказал, что академия даже на удаленке плодотворно работает в штатном режиме. По его словам, студенты продолжают проявлять активность не только в учебе, но и в творческих и научных проектах.

«Студенты проходят производственную практику в территориальных подразделениях Следственного комитета, работают общественными помощниками в системе Следственного комитета, активно участвуют в научных форумах, конференциях, конкурсах и образовательных проектах как городского, федерального, так и международного уровня. Их научные работы публикуются в различных печатных изданиях», — сообщил ректор.

Студенты в период дистанционного обучения занимаются еще и волонтерской деятельностью, помогают людям на самоизоляции, добавил Александр Ефремов.

«В академии уже не первый год успешно работает волонтерский центр. В период непростой эпидемиологической обстановки студенты приходят на помощь ветеранам, пенсионерам и тяжело больным людям, вынужденно находящимся в режиме самоизоляции: приносят продукты и лекарства», — рассказал ректор академии.

Александр Ефремов заявил, что сложности пандемии не мешают академии искать современные формы и методы обучения, внедрять новейшие образовательные технологии.

«Это позволяет осуществлять качественное образование, вести подготовку конкурентоспособных специалистов нового поколения, несмотря на сложности, связанные с пандемией», — отметил он.

Обучающиеся Санкт-Петербургской академии СК РФ уже вовсю поздравляют друг друга с праздником. Ирина Переверзева, студентка третьего курса, в своем видеообращении пожелала всем легкой учебы и достижения поставленных целей.

«Хочу пожелать студентам, чтобы везение было неизменным спутником на жизненном пути», — выразила пожелание Ирина.

Ректор академии присоединился к поздравлениям и подчеркнул, что студенческая пора — это прекрасное время.

«Это время, когда приобретаются самые важные в жизни знания, когда появляются настоящие друзья и рождаются самые крепкие чувства. И чем сложнее личные и профессиональные ситуации, случающиеся на жизненном пути, тем быстрее проявляются и верные друзья, и настоящие чувства. Не случайно именно студенческая молодежь, вооруженная глубокими знаниями, имеющая активную гражданскую позицию, всегда была надеждой нашей страны на благополучие и дальнейшее движение вперед», — резюмировал Александр Ефремов.

Ранее ФАН рассказал об истории, традициях и забавах студентов в Татьянин день.