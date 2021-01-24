Жителей Пакистана начнут прививать от коронавируса вакциной «Спутник V»

Исламабад, 24 января. Экстренное использование разработанной российскими учеными вакцины «Спутник-V» одобрило правительство Пакистана.

Таким образом, Пакистан стал уже 12-й страной мира, которая одобрила применение российской вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее лекарство начали применять в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвайе, Туркмении, ОАЭ и Венесуэле.

Разрешение на применение вакцины было получено во время встречи регистрационного совета Управления по контролю за лекарствами Пакистана, сообщает газета The Dawn. Отмечается, что заниматься ее импортом и распространением будет местная фармацевтическая компания AGP.

«На заседании, проведенном регистрационным советом Управления по регулированию лекарственных средств Пакистана, еще одна вакцина получила разрешение на применение в экстренных случаях, эта вакцина была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций»,— сообщил официальный представитель пакистанского правительства.

Ранее в стране уже были разрешены два препарата от СOVID-19. Среди них — совместная разработка британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также китайской госкомпании Sinopharm.

Не так давно стало известно, что коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на кожу. Иммунная система организма страдает от любого вирусного заболевания, что отражается на ней. Именно по коже можно определить, насколько здоров человек, поэтому и перенесенный COVID-19 оставит свои следы.