Это огромный срок: жена Виктора Бута рассказала о 13-й годовщине его ареста

Москва, 6 марта. Ровно 13 лет назад, 6 марта 2008 года, в Бангкоке полицией Таиланда был арестован российский предприниматель Виктор Бут. Ордер на арест был выдан тайским судом по обвинению в помощи колумбийским повстанцам. Спустя два с половиной года, в ноябре 2010, тайские власти под беспрецедентным политическим давлением экстрадировали Бута в США, где ему инкриминировали нелегальную продажу оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа» (ФАРК), которая в Соединенных Штатах Америки считается террористической.

ФАН побеседовал с супругой осужденного на четверть века россиянина Аллой Бут, которая рассказала, как прошли эти 13 лет и каково состояние ее мужа на данный момент.

«Вы знаете, у меня не укладывается в голове сама весомость этого времени, срока… Для меня каждый день как-то связан с Виктором, с какими-то надеждами, действиями, планами. Все эти 13 лет мне кажется, что все это было вчера, хотя это огромный, просто огромный срок! Мы постоянно надеемся, что что-то произойдет, что-то улучшится, но пока ситуация в тюрьме у Виктора становится только хуже. Он три года был на общем режиме, сейчас он, с января 2020 года, опять находится на строгом, в изоляции. Таких тюрем в США только две. Одна — та, где сейчас находится Виктор, — в Иллинойсе, а вторая где-то намного южнее. Тюрьма малочисленная, и его блок — в отдельно стоящем здании на территории тюрьмы, со своей охраной, со своими коммуникационными системами, вентиляцией… Поэтому, может быть, коронавирус нас миновал, но там накопились другие проблемы со здоровьем за столько лет».

В настоящее время Виктор Бут продолжает отбывать двадцатипятилетний срок в тюрьме «Мэрион», относящейся к категории Super Maximum Security — супермаксимальной безопасности. Режим содержания в таких тюрьмах отличается полной изоляцией заключенных от внешнего мира и друг от друга, нахождением в камерах-одиночках по 22–23 часа в сутки и почти полным отсутствием у узников каких-либо прав.