Доктор Мясников ответил на популярные вопросы о вакцинации от коронавируса

Москва, 24 января. Вакцинация от коронавируса является важным делом, в котором неприемлем принцип «колбасного отдела». Подробнее о процедуре рассказал доктор и телеведущий Александр Мясников.

В России сейчас для вакцинации доступны два препарата — «Спутник V» от центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Они отличаются и могут назначаться в зависимости от наличия о пациента хронических заболеваний, поэтому важно обращаться к врачу за советом, пояснил Мясников в своем Telegram-канале.

«Я думаю, что принцип колбасного отдела тут неуместен: «Мне 100 грамм Докторской, или нет — пожалуй ветчинки!» — подытожил доктор.

Вакцинацию от коронавируса могут пройти больные онкологическими и другими тяжелыми недугами. Эти люди входят в группы большого риска тяжелой формы COVID-19, однако иммунный ответ у них может быть слабее, чем у здоровых пациентов, предупредил врач.

Тем, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, нет необходимости проходить вакцинацию до осени 2021 года. Чтобы достичь коллективного иммунитета, в идеале нужно от 70 до 90 процентов вакцинированных. Для снижения числа тяжелых случаев и смертей достаточно 30-40 процентов, отметил Мясников.

Врач ранее рассказал, как на самом деле профессиональное сообщество относится к российской вакцине «Спутник V». Со стороны медиков нет негативных высказываний о препарате.