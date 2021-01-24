«Большая ошибка»: на Украине прокомментировали отказ от российских кредитов

Киев, 24 января. Глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционного платформы — За жизнь» Андрей Лесик назвал ошибкой отказ Киева от получения российских кредитов.

Политик вспомнил события 2013-2014 годов, когда на Украине произошла насильственная смена власти. Лесик считает, что была допущена «самая большая ошибка». Он напомнил, что Украина получила от России без каких-либо условий три миллиарда долларов и должна была получить еще 12 миллиардов в марте.

«Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача нас уничтожить», — заявил Лесик.

Политик считает, что Украина в настоящее время полностью зависит от кредитов МВФ и находится под внешним управлением. Тем не менее, по мнению Лесика, страна должна быть мостом между Европой и Россией.

Ранее глава жилищного союза Украины Александр Скубченко заявила, что проблема массовых неплатежей населения за коммунальные услуги в стране приобретает катастрофические масштабы. К декабрю суммарная задолженность граждан достигла 66,1 млрд гривен (примерно 172 млрд рублей), и цифры будут лишь расти на фоне очередного увеличения тарифов на услуги ЖКХ, констатировал Скубченко.