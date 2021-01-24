Мясников рассказал об отношении к российской вакцине от COVID-19 на Западе

Москва, 24 января. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об истинном отношении в западных странах к разработанной в России вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

По словам специалиста, про вакцину «Спутник V» западные врачи никогда не говорят плохо. В то же время западные СМИ развязали «войну вакцин», в рамках которой одну вакцину очерняют, а другую превозносят.

«Они начали первыми, безосновательность их обвинений, может, сподвигла нас на такую контраргументацию. <…> Поливать грязью друг друга из-за вакцин — это последнее дело, дело политиков», — заявил врач в беседе с порталом Sobesednik.ru.

Мясников подчеркнул, что «пропаганда мешает медицине» и указал на важность вакцинации.

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел встречу с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в рамках которой стороны затронули вопрос о поставках российской вакцины «Спутник V» в Венгрию, которая стала первой страной Европейского союза, где был зарегистрирован препарат.