США подтвердили готовность защищать спорные острова Сенкаку в Японии

Токио, 24 января. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с японским коллегой Нобуо Киси в субботу подтвердил готовность Вашингтона поддержать страну в конфликте за острова Сенкаку.

По словам главы пресс-службы Минобороны США Джона Кирби, Остин, в том числе, подтвердил, что пятая статья договора двух стран о безопасности касается и островов Сенкаку. Статья подразумевает, что в случае вооруженной угрозы одной из стран, США и Япония будут обороняться вместе.

«США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», — говорится в сообщении.

Кроме того, министры обсудили перебазирование сил США на территории Японии и ситуацию вокруг КНДР.

Токио и Пекин ведут территориальный спор из-за островов Сенкаку с конца 1960-х годов. Рядом с островами обнаружены залежи нефти, эти территории находятся под административным контролем Японии с 1972 года.

Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов заявил, что перспективы диалога Москвы и Токио по вопросу заключения мирного договора туманны. Незадолго до этого премьер-министр Японии Есихидэ Суга подверг сомнению российский суверенитет над Курилами.