Косметолог рассказал о влиянии перенесенного COVID-19 на кожу

Москва, 24 января. Коронавирусная инфекция сказывается на многих системах организма и оказывает серьезное влияние на кожу. Об этом сообщил врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

Иммунная система организма страдает от любого вирусного заболевания, что отражается на коже. Именно по ней можно определить, насколько здоров человек, поэтому и перенесенный COVID-19 оставит свои следы, пояснил специалист в эфире радио Sputnik.

Врач развенчал миф по появлению акне из-за ношения масок. Средства индивидуальной защиты не могут привести к развитию демодекоза, вызываемом микроклещами, которые обитают на коже и волосах большинства людей.

«Способствует ли носимая нами необходимая маска развитию демодекоза? Конечно же, нет. По этому поводу присутствует большое количество спекуляций», — отметил специалист.

По его словам, часто этим спекулируют представители «серой» косметологии, чтобы заработать дополнительные деньги на новых процедур по решению проблем с прыщами, которые якобы появляются из-за маски.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ранее дал советы офисным работникам, как снизить риски заражения коронавируса в офисе.