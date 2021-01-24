Автобус и поезд столкнулись во Львовской области, есть жертвы

Львов, 24 января. Поезд совершил столкновение с автобусом на Украине во Львовской области. В Результате ДТП погиб один человек.

Такое сообщение передает Национальная полиция региона. В нем говорится, что во время столкновения два пассажира — 36-летняя жительница села Полянка и 48-летний львовянин — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Последний, несмотря на усилия медиков скончался от полученных травм. По факту происшествия правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье: «Нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти потерпевшего» уголовного кодекса Украины.

ФАН ранее писал, что тепловоз, перевозивший нефтепродукты, столкнулся с грузовым автомобилем «Тонар» в районе станции Сысерть Свердловской области. Происшествие случилось на нерегулируемом железнодорожном переезде промышленного подъездного пути нефтебазы АО «Уралпромжелдортранс».