Украинцы массово выходят на митинги против роста коммунальных тарифов

Киев, 24 января. Демонстрация против повышения тарифов на коммунальные услуги прошла в ряде городов Украины, информирует издание «Общественное».

Сообщается, что жители Одессы вновь вышли на митинг против повышения стоимости электроэнергии и газа. Акция «Стоп тарифный геноцид» прошла на Соборной площади. Жители Одессы собирались подписи под соответствующим обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде.

Протестная акция также проходила в городе Каменском (Днепропетровская область). Около 120 манифестантов перекрыли дорогу на перекрестке улиц Сичеславский Путь и Канатная. Люди потребовали снижения тарифов, а также утепления чердаков и подвалов.

Украинцы вышли на акции протеста против повышения тарифов в Марганце Днепропетровской области, Чернигове, Кропивницком, а также на Полтаве и в Прикарпатье. Многие из акций продолжаются с прошлого года.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что Украину охватили «коммунальные бунты» из-за резкого роста цен на услуги ЖКХ, протестующие перекрывают дороги в разных регионах страны. «Тарифные майданы» проходят в большей части регионов.