«Машины не ездят, беспилотники падают»: на Украине оценили помощь США

Киев, 24 января. Военный эксперт Тарас Чмут рассказал, почему не работает поставляемая на Украину американская военная техника. Мнением специалист поделился в эфире канала «Мілітарний Портал».

Чмут и его коллега Александр Аргат решили выяснить, чем Вооруженным силам Украины (ВСУ) помог Вашингтон, и узнать, как украинские военные относятся к американской помощи. В результате выяснилось, что в настоящий момент половина поставленных из США армейских джипов типа «Хаммер» уже находятся в нерабочем состоянии.

Несколько десятков машин летом 2015 года получила 36-я бригада морской пехоты. Машина проявила себя позитивно. Но сразу появились вопросы с запчастями, инструментом, ремонтом, резиной и обучением персонала.

По словам эксперта, поставки военной техники США на Украину всегда сопровождаются дополнительными пакетами услуг. Но Украина старается идти по пути наименьших трат, поэтому от платного предложения по техподдержке подержанной техники вежливо отказались.

«Мы сами разберемся, сами как-то отремонтируем и сделаем. Это привело к тому, что в 36-ой бригаде больше половины «Хаммеров» встали на прикол», — подчеркнул эксперт.

Чмут отметил, что еще хуже дела обстоят с американскими беспилотниками Raven. Часть отучившихся на операторов БЛА в США военнослужащих уволилась из армии, другая — так и не получила беспилотники. По данным эксперта, не у дел остались те, кто получил сертификат США на управление дронами. Но дорогостоящую американскую технику сразу получили в распоряжение те, кто окончили курсы в Житомире.

«Машины не ездят, беспилотники падают», — заключил украинский эксперт, отметив, что в бедах украинской армии виноваты не США, а Министерство обороны Украины и командование ВСУ.

Ранее сухопутным войскам ВС Украины передали очередную партию бывших в употреблении броневиков «Хамви». Предыдущая поставка сильно разочаровала командование ВСУ, поскольку половина машин оказались непригодными для использования.