Вашингтон, 24 января. Самцы богомолов научились выживать после секса, атакуя самку до соития, сообщает журнал Biology Letters.

Самцы южноафриканских богомолов-спрингбоков становится жертвой партнерши в более чем 60% сексуальных контактов, отмечают ученые.

«Особи мужского пола играют в русскую рулетку всякий раз, когда сталкиваются с очаровательными самками-каннибалами», — отметил эксперт по брачным ритуалам богомолов, энтомолог из Оклендского университета Натан Берк.

При приближении к потенциальному партнеру самцы-богомолы проявляют крайнюю осторожность. Большинство из них подкрадываются к самке сзади или пытаются отвлечь ее угощением.

Но южноафриканские богомолы используют другую стратегию выживания. Они пытаются подчинить самок, сдерживая их в жестокой борьбе. Ученые выяснили, что выигравшие «драку любовников» самцы выживут с гораздо большей вероятностью.

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