Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии
  /  Обновлено: 

Самцы богомолов научились выживать после секса

Самцы богомолов научились выживать после секса

Вашингтон, 24 января. Самцы богомолов научились выживать после секса, атакуя самку до соития, сообщает журнал Biology Letters.

Самцы южноафриканских богомолов-спрингбоков становится жертвой партнерши в более чем 60% сексуальных контактов, отмечают ученые.

«Особи мужского пола играют в русскую рулетку всякий раз, когда сталкиваются с очаровательными самками-каннибалами», — отметил эксперт по брачным ритуалам богомолов, энтомолог из Оклендского университета Натан Берк.

При приближении к потенциальному партнеру самцы-богомолы проявляют крайнюю осторожность. Большинство из них подкрадываются к самке сзади или пытаются отвлечь ее угощением.

Но южноафриканские богомолы используют другую стратегию выживания. Они пытаются подчинить самок, сдерживая их в жестокой борьбе. Ученые выяснили, что выигравшие «драку любовников» самцы выживут с гораздо большей вероятностью.

Ранее заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева предупредила о возможном нашествии тараканов в России. Эксперт отметила, что периодическая активизация является частью цикла размножения этих насекомых.

Новости партнеров