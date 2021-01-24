Минэнерго Украины выступило за отделение энергосистемы от РФ и Белоруссии

Киев, 24 января. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко выступил за отказ Киева от энергосистемы, единой с Россией и Белоруссией, и объединение с европейской системой.

«Нам нужно срочно отсоединяться от объединенной энергосистемы с Белоруссией и РФ, объединяться с европейской системой. И это как раз будет мое одно из главных заданий, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена», — заявил Витренко в эфире общественно-политического шоу на телеканале «Украина».

Национальная комиссия страны по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг в декабре прошлого года отменила с 1 января норму о реализации законодательства, которое наделяет ее правом аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с не входящими в Энергосообщество государствами. Благодаря этой мере смогли трейдеры импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.

Ранее Витренко заявил, что большинство жителей Украины получает субсидии. Эту ситуацию он считает ненормальной, потому что она оказывает негативное психологическое воздействие на граждан страны.

«Это угнетает их достоинство. А у нас «Революция достоинства» была в 2014 году, понимаете?» – подчеркнул Витренко.

Получение субсидий является для украинцев сигналом того, что они бедные. Люди при этом не хотят чувствовать себя таковыми, отметил исполняющий обязанности министра.