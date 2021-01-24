Юрист объяснила смысл новых автомобильных штрафов в России

Москва, 24 января. С 1 января россиянам грозит штраф от одной до трех тысяч рублей за оставление брошенных и разукомплектованных автомобилей.

Среди автовладельцев эти штрафы уже назвали штрафами «за автохлам». При этом Минюст России уже дал определение этой категории автомобилей, сообщает управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин в беседе с агентством «Прайм».

Это авто, которые лишились одной или нескольких кузовных деталей, предусмотренных конструкцией: капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака. В перечень вошли машины, у которых отсутствует одно или несколько стекол, внешние световые приборы, колеса, шины, включая сгоревшие авто.

Российские автовладельцы теперь рискуют получить штраф до четырех тысяч рублей за парковку в неположенном месте, а также штраф до двух тысяч рублей за мойку в непредназначенном для этого месте.

Напомним, что ФАН ранее сообщал об еще одном нововведении: владельцам неисправных автомобилей в России планируют приостанавливать действие диагностической карты. Теперь водителю дается трое суток на ремонт неисправной машины и технический осмотр.