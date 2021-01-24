Малышева предупредила о вероятной трагедии при потере обоняния

Москва, 24 января. Потеря обоняния может привести к трагическим событиям в жизни, как это случилось у олимпийской чемпионки Дарьи Шкурихиной. Об этом заявила телеведущая и врач Елена Малышева.

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике лишилась обоняния при COVID-19. Из-за этого она не почувствовала запах дыма, и ее квартира сгорела на Рождество, поделилась Малышева в своем Instagram.

«Пока дым не повалил, ничего не знала!» — отметила телеведущая.

При потере обоняния важно озаботиться установкой датчиков для угарного газа. Также важно следить за сроками годности продуктов во избежание отравления, добавила врач.

Лечиться в случае потери обоняния Малышева советует с помощью промывания носа два раза в день и использования спреев с гормонами. Также врач рекомендует делать специальную обонятельную тренировку, нюхая гвоздику, розу, цитрусовые и эвкалипт.

Малышева ранее призвала россиян обязательно вакцинироваться от коронавируса на фоне смерти создателя детского киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского.