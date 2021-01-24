Пушков предсказал разочарование американцев в новой администрации США

Москва, 24 января. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Соединенных Штатах набирает обороты неизбежное разочарование в новой администрации США под руководством президента Джо Байдена.

Основанием для такого заявления стало недовольство американских рабочих по поводу прекращения строительства трубопровода Keystone XL, сообщает издание «Известия».

«Разочарование в этой администрации будет только нарастать. Она пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины. Гремучая смесь», — отметил сенатор.

Трубопровод должен был поставлять из Канады свыше 800 тысяч баррелей нефти в сутки на предприятия в Техас и Луизиану. Из-за этого множество граждан окажутся без работы.

Недавно Пушков в беседе с ФАН предложил новые способы законодательного регулирования треш-стримов. Он подчеркнул, что такой контент унижает человеческое достоинство и является источником опасности для жизни и здоровья.