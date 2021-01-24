Голикова оценила идею международных сертификатов о вакцинации COVID-19

Москва, 24 января. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала утверждение единого международного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции для перемещения между странами маловероятным.

Вице-премьер отрицательно ответила на вопрос о возможности согласовать такой документ на международном уровне в эфире программы «Вести в субботу» на канале «Россия 24».

«Невозможно согласовать по определению. Ведь неслучайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат — сертификат желтая лихорадка, именно потому, что очень сложно», — заявила Голикова.

Как отметила ранее вице-премьер, уровень антител после заболевания коронавирусом и вакцинации практически идентичен. Полученный после заболевания COVID-19 иммунитет почти не отличается от того, который был приобретен в результате вакцинации, пояснила она.

Накануне президент России Владимир Путин дал поручение изучить вопрос о выдаче сертификатов прошедшим все два этапа вакцинации от коронавирусной инфекции россиянам. Кабмину было поручено до 20 января рассмотреть данный вопрос и предоставить соответствующее положение.