В современном обществе принято ухаживать за собой. Мы покупаем красивую одежду, качественную обувь, тщательно выбираем средства по уходу за кожей и волосами, делаем маникюр и поддерживаем своем тело в тонусе. И если вы подумали сейчас только о женщинах, то вы совсем не правы, ведь мужчины тоже любят ухаживать за собой и выглядеть дорого. Одним из «верных друзей» мужчин в бытовом плане можно назвать электробритву. Она помогает убрать волосы с лица, подровнять бороду, придать прическе более аккуратный вид и многое другое. Однако, как выбрать хорошую электробритву и какими качествами она должна обладать? Мы решили покопаться в этой теме, узнать все про электробритвы и составить рейтинг самых лучших аппаратов.

Какую выбрать: роторную или сеточную?

Электробритва сильно отличается от привычного станка с лезвиями. Она помогает превратить гигиеническую процедуру в что-то приятное и местами увлекательное. Именно этот инструмент обеспечивает гладкое и комфортное бритье без царапин и раздражений на коже.

Однако прежде чем покупать прибор, мы советуем выяснить, какой именно вид бритвы подойдет вам или вашему избраннику. Все современные приборы оснащаются двумя совершенно разными системами удаления волосков — роторными и сеточными. Каждый из этих видов имеет как плюсы, так и минусы, поэтому здесь стоит остановиться и изучить все поподробнее.

1. Роторная электробритва — имеет круглые ножи, которые на высокой скорости вращаются вокруг собственной оси. Сверху ножи закрыты решеткой, предохраняющая кожу от порезов и других травм. Работает она следующим образом: как только бритва включается и плотно прислоняется к лицу, волоски попадают в решетку и срезаются острыми лезвиями.

Такая бритва имеет ряд особенностей, которые выделяют ее среди других:

• к примеру, эти электробритвы почти бесшумны, поэтому утром вы можете не волноваться, что ваш процесс бритья может разбудить кого-то из членов семьи;

• роторная электробритва способна очень гладко выбрить лицо благодаря хорошему и плотному соприкосновению с кожей, поэтому на новых моделях вы часто можете видеть плавающую головку, которая позволяет повторить анатомические особенности человека;

• зачастую модели роторных бритв поддерживают влажный тип бритья;

• к таким бритвам можно очень легко подобрать док-станцию, которая будет не только заряжать устройство, но и проводить его дезинфекцию.

Но и здесь есть свои минусы. Как оказалось, из-за сильного соприкосновения с кожей такая бритва вполне может стать причиной раздражений. Особенно это касается тех, у кого кожа очень нежная и чувствительная.

2. Сеточная электробритва отличается от роторной тем, что ее лезвия не вращаются, а быстро передвигаются из стороны в сторону. Кожа надежно защищается мелкой решеткой с огромным количеством отверстий. Процесс работы такой бритвы предельно прост: бритва прижимается к коже, волоски попадают в ячейки сетки и аккуратно срезаются двигающимися лезвиями.

Причем сетчатые электробритвы разделяются на три подвида:

• с фиксированной головкой — самый недорогой вариант, в котором головка электробритвы статична и во время бритья она не может менять угол наклона;

• с плавающей головкой — стоят немного дороже предыдущего варианта. Насадка способна менять наклон, что позволяет безопасно убрать волосы в труднодоступных или сложных участках;

• с плавающей головкой и движущимися лезвиями — самый дорогой, но одновременно эффективный вариант. С такими электробритвами можно не бояться, что вы случайно заденете родинку или порежете воспаленный участок кожи. Они идеально повторяют контур лица, и при этом обеспечивают гладкое и качественное бритье.

В принципе, этот вид электробритв подходит как для очень короткой щетины, так и для более длинных волосков. Однако в том случае, если борода уже изрядно отросла, ее стоит подровнять встроенным триммером, а уже потом приниматься начисто выбривать кожу. Так вы сделаете процесс удобным и совершенно не травматичным.

Нельзя не обратить внимание на то, что мужчины пользующиеся сеточными электробритвами отмечают, насколько безопасны эти приборы в применении. И речь сейчас вовсе не о порезах, а о раздражении, которое проявляется на лице после бритья. Особая конструкция позволяет избежать появления покраснений и избавляет представителей сильного пола от сухости и мелких ранок на подбородке.

Кроме того, если же очень чувствительная кожа все равно реагирует на бритье, сетчатые электробритвы почти все влагостойкие, а значит для снижения трения, смягчения волосков и увлажнения кожи можно применять различные кремы и гели.

Какие выводы мы можем здесь сделать?

В первую очередь нужно понимать, какая у вас кожа. Если она очень чувствительная и склонная к появлению раздражений, то тогда стоит подумать о том аппарате, который практически не будет повреждать верхний слой эпидермиса. Также решите, что именно вам нужно — выбитое под ноль лицо, или же легкая щетина. С первым вариантом запросто справится роторная бритва. Она сделает кожу гладкой и не оставит ни малейшего намека на присутствие какой-то растительности. Если же у вас есть родинки, то есть резон подумать о более безопасном бритье и присмотреться к сетчатым электробритвам.

Так что к выбору этого аппарата стоит подойти с умом, учитывая особенности кожи и предпочтения в бритье.

Влажное и сухое бритье: ищем отличия

Немаловажным нюансом при выборе электробритвы является способ бритья — влажный или сухой. Здесь многое зависит от ваших предпочтений и возможностей.

Так, влажное бритье позволяет распарить кожу и провести дополнительную очистку той зоны, где растут волоски. Также во время процедуры применяются различные средства, которые увлажняют и смягчают кожный покров. Впоследствии кожа выглядит гораздо лучше и свежее, ведь она не получила сильных травм при бритье, да еще и напиталась влагой. Зачастую именно мокрое бритье становится выходом для обладателей чувствительной кожи, склонной к раздражениям.

Но сразу перейдем к минусам. Если вы часто проводите время в поездах или самолетах, то там воспользоваться устройством, предназначенным для влажного бриться, будет не только неудобно, но и не совсем гигиенично. На удаление волос таким способом уходит гораздо больше времени. И да, вам придется тратить немаленькие суммы на покупку качественных кремов, гелей или пенок.

Сухой способ менее затратный как в финансовом плане, так и в плане времени. С такими электробритвами очень легко работать, ведь для процедуры не требуются дополнительные средства. Само устройство после использования достаточно протереть специальной кисточкой и убрать остатки волосков.

Но к сожалению, процесс бритья на нераспаренной коже чреват появлением покраснений, шелушений и зуда. Поэтому при выборе устройства советуем вам четко определиться, каким именно видом бритья вы будете пользоваться. Именно из этого и исходите.

Особенности питания электробритвы

Сейчас на полках магазинов вы можете встретить электробритвы с тремя различными типами питания:

• сетевые;

• со встроенным аккумулятором;

• работающие от батареек.

С первой категорией все предельно ясно — вы подключаете бритву к розетке и начинаете процедуру бритья. Однако если дома у вас для этого предусмотрена специальная розетка, то в путешествии ее может и не оказаться. Поэтому такой вариант электробритв вряд ли можно назвать самыми удобными.

Встроенный аккумулятор решает подобного рода проблемы и позволяет сделать бритье более комфортным и плавным. Вы можете спокойно прихорашиваться у зеркала в самолете, поезде, отеле или в любом другом экзотичном месте.

Стоит отметить, что порядка 70% рынка электробритв заняты именно аккумуляторными вариантами. Поэтому мы дадим несколько советов, чтобы у вас не разбегались глаза при выборе.

В первую очередь узнайте все о типе и емкости аккумулятора. Бюджетные электробритвы всегда оснащаются слабыми батареями, рассчитанными на небольшое число подзарядок. Как правило это никель-кадмиевые или никель-металлгидридные аккумуляторы. Спустя некоторое время после ежедневного использования покупатели замечают, что заряд быстро падает, бритва слабеет или вовсе выключается. В свою очередь литий-ионные аккумуляторы устанавливаются на более дорогих моделях и обеспечивают функционирование устройства на протяжении часа. Поэтому предпочтение стоит отдать именно им.

Не стоит забывать еще про один важный аспект — скорость зарядки батареи. В идеале ваша бритва должна заряжаться от 30 минут до четырех часов. Это так называемые «скоростные» устройства. Однако есть варианты и попроще, которые стоят на док-станциях до восьми часов. Мы вас удивим, но существуют и приборы, способные зарядиться всего за пять минут. Правда такого заряда хватить лишь на одну процедуру бритья.

Так что многое зависит от ценника. Чем выше ценник, тем лучше аккумулятор и тем быстрее он заряжается. Если вы не можете разобраться в характеристиках аппарата самостоятельно, советуем обратиться за помощью к специалистам магазина или же посмотреть отзывы в Сети.

Аксессуары и насадки

Комплектация является немаловажной частью самой электробритвы. Чем больше у вас будет насадок, тем удобнее бритье будет в дальнейшем. Мы расскажем о наборе самых необходимых насадок, которые должны быть в комплекте:

• триммер для регулировки длины бритья — идеально подходит тем, кто предпочитает не сбривать волоски под ноль, а подравнивать имеющиеся усы или бороду. При помощи этого аксессуара также можно ухаживать за бровями;

• резервуар для автоматического увлажнения лица (в устройствах, предназначенных для влажного бритья) — его наполняют гелями или специальными пенками, которые бритва во время процедуры распределяет по коже лица;

• отсек для сбора срезанных волос — не только упрощает очистку устройства, но и помогает соблюдать гигиену, не засыпая пространство вокруг маленькими волосками;

• док-станция — как мы уже говорили ранее, она не только заряжает устройство, но и проводит его дезинфекцию;

• футляр для путешествий — с ним вы сможете без проблем взять бритву в дорогу не опасаясь того, что она разобьется;

• щеточка — применяется для очищения поверхностей бритвы от застрявших волосков.

Полезные функции

Чтобы использования электробритв стало еще приятнее и удобнее, каждый год производители придумывают все новые функции, которые могут вас удивить. К примеру, в некоторых моделях есть LCD-дисплеи, на которых отображается состояние устройства, высвечивается индикатор очистки или же появляется сигнал о необходимости зарядки батареи.

Но это еще не все. Мы подготовили для вас небольшой список интересных «примочек», которые могут вам повстречаться в электробритвах:

• автонастройка напряжения для подключения устройства к розетке в любой стране;

• технология, позволяющая проанализировать щетину и адаптироваться к ее густоте;

• светодиодный индикатор заряда батареи;

• охлаждающие элементы, которые препятствуют возникновению раздражения.

Как ухаживать за электробритвой

Даже если поверхность бритвы идеально чистая, это не значит, что устройство такое же и внутри. Поэтому его необходимо очищать от оставшихся во «внутрянке» волосков. Чистить прибор лучше после каждого использования. Для этого вам как раз и пригодится специальная щеточка, которая обычно поставляется в комплекте с устройством. В том случае, если на электробритве есть пометка «washable», это означает, что ее бреющую головку можно смело мыть в воде.

Для очень занятых мужчин, которым некогда заниматься очисткой электробритвы, была придумана док-станция, самостоятельно очищающая бритву. Она не только почистит устройство от оставшихся волосков, но и смажет все лезвия, а также продезинфицирует аппарат. От человека требуется только периодически менять кассеты с дезинфицирующим раствором.

Рейтинг электробритв

Электробритва Remington XF8505 Ultimate Series F7

Прекрасный бюджетный вариант для любителей сеточных систем бритья. Допускается сухой и влажный способ бритья, имеются плавающие головки, а работать автономно устройство может почти час.

Электробритва Braun 301s Series 3

Довольно известная электробритва, которая хорошо себя зарекомендовала. Три бритвенные головки прекрасно справляются со своей задачей. Допускается исключительно сухое бритье. Примечательно то, что устройство может работать как от сети, так и от аккумулятора.

Электробритва Xiaomi S5

Еще один недорогой и хороший вариант. Роторная система, влагостойкий и стильный корпус, влажное и сухое бритье, емкий аккумулятор и три эффективные бритвенные головки.

Электробритва Panasonic ES-CT21

Мощная и недорогая бритва, которая может работать без подзарядки на протяжении 45 минут. Если она разрядилась — не проблема, ведь устройство оснащено системой быстрой зарядки. Хороший аккумулятор и водонепроницаемый корпус.

Электробритва Braun 3040ts Series 3 ProSkin

Устройство собрало массу положительных отзывов от довольных покупателей. И это не странно, ведь за такую цену можно приобрести качественную электробритву с сеточной системой, триммером, водонепроницаемым корпусом и массой других полезных функций.

Электробритва Philips S1332

Три плавающие головки обеспечивают идеальный результат бритья, корпус легко очищается и устойчив к влаге. Может работать от сети и в автономном режиме.

Электробритва Remington HF9000

Отличается от других бритв своим неповторимым дизайном. Допускается сухое и влажное бритье, способна работать как от сети, так и автономно, а заряда хватит на целый час непрерывной работы.

Электробритва Philips S9531 Series 9000

Эта электробритва повторяет контуры кожи, позволяя избавиться от волосков даже в труднодоступных местах. Возможно как влажное, так и сухое бритье. Дисплей с подсветкой и масса удобных дополнительных функций.

Электробритва Braun 9299s Series 9

Способна адаптироваться к особенностям щетины и аккуратно срезать волоски. Максимально безопасная и стильная бритва, для любителей комфорта и чистоты.

Электробритва Braun 9297cc Series 9

Подойдет в качестве дорогого и отличного подарка, ведь это не просто электробритва. В ее комплект входит специальное устройство, которое самостоятельно очищает аппарат. Пять бритвенных головок обеспечивают идеальное бритье и хороший результат. Возможное время работы без подзарядки — 50 минут.

Какие выводы можно сделать?

Если вы решились на покупку электробритвы, не стоит экономить и искать самый дешевый вариант — он не принесет хороших результатов и только расстроит вас. Также точно определитесь, какой тип и способ бритья вам подходит больше всего.

Не кидайтесь на первую попавшуюся электробритву в магазине. Лучше тщательно изучите отзывы, посмотрите характеристики и выберите самый лучший для вас вариант. Только в этом случае вы сможете получить желаемый результат на своем лице.