Печеньки и «спасибо»: первая леди поблагодарила нацгвардию

Вашингтон, 24 января. Первая леди США Джилл Байден угостила размещенных в Капитолии США военнослужащих Национальной гвардии печеньками в благодарность за обеспечение безопасности ее семьи во время инаугурации президента Джо Байдена 20 января, сообщает Fox News.

«Я просто хочу поблагодарить вас от президента Байдена и всей семьи Байденов», — заявила Джилл Байден во время своего первого публичного выступления в качестве первой леди США.

Супруга президента отметила, что Белый дом испек гвардейцам «печенки с шоколадной крошкой», уточнив, что не может сказать, что собственноручно приготовила угощение. По ее словам, корзина с печеньками стала «маленьким спасибо» за то, что военнослужащие покинули родные штаты и приехали в столицу.

Перед инаугурацией Байдена в Вашингтон прибыло около 25 тыс. солдат. Причиной масштабных мер безопасности послужили произошедшие в начале месяца беспорядки, когда отрицающие победу Байдена сторонники экс-президента США Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия.

Служащие Национальной гвардии США занимаются поддержкой в сфере охраны, медицинской эвакуацией, логистикой и обеспечивают безопасность и связь в городе. Решение оставить военнослужащих связаны с опасениями из-за возможности новой волны беспорядков после инаугурации президента Джо Байдена.

Охранявшие Капитолий нацгвардейцы, жили в спартанских условиях, сообщал ФАН. Выяснилось, что пять тысяч военнослужащих переселили на многоуровневую парковку без Wi-Fi, с туалетом с двумя кабинками и одной розеткой. Спать им приходилось на бетонном полу.