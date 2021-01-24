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Демократы потребовали от Байдена отменить все смертные приговоры преступникам

Демократы потребовали от Байдена отменить все смертные приговоры преступникам

Вашингтон, 24 января. Члены группы новоизбранных активистов-демократов «Отряд» потребовали от нового президента США Джо Байдена отменить все смертные приговоры всем преступникам в федеральных тюрьмах, сообщил в пятницу телеканал Fox News.

К главе государства обратились члены Палаты представителей и Демократической партии США Аянна Прессли и Кори Буш. Послание подписали еще 35 демократов. Авторы письма отмечают, что якобы «восстановление достоинства Америки» требует подтверждения приверженности традициям милосердия.

Но надо понимать, для кого они требуют милосердия и снисхождения. Это отнюдь не пай-мальчики и девочки, а реальные рецидивисты, чудовища на совести каждого из которых загубленные человеческие жизни. Одним из последних казненных был Кори Джонсон, мужчина из Вирджинии, связанный с семью убийствами, и Лиза Монтгомери, которая была осуждена по обвинению в том, что она задушила беременную женщину и использовала кухонный нож, чтобы вынуть ребенка из утробы жертвы.

«По этой причине мы призываем вас немедленно смягчить приговоры всем приговоренным к смертной казни», — требуют парламентарии.

Их псевдоблагородные требования на самом деле являются не более, чем популистской акцией, призванной выставить рыцарем-освободителем на белом коне нового президента США Джозефа Байдена и попутно очернить в глазах общественности бывшего президента Дональда Трампа.

Ранее в США привели в исполнение первый с 1953 года смертный приговор женщине. 52-летней Лизе Монтгомери ввели смертельную инъекцию в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

Источник: Fox News
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