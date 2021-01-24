Министр окружающей среды Германии рассказала о важности «СП-2»

Берлин, 24 января. Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце предупредила Берлин о правовых последствиях, в случае принятия решения об остановке проекта «Северный поток — 2» («СП-2»).

Политик напомнила, что решение о строительстве газопровода было принято «много лет назад». Объект одобрен в правовом порядке и почти готов. Министр отметила важность газопровода и заявила, что могла бы себе представить «другие решения».

«Если бы мы остановили проект сейчас, мы бы частично нанесли ущерб, говоря о надежности правовых решений, и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством», — рассказала Шульце в интервью медиагруппе RND.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. Против него выступают США, которые активно продвигают в Евросоюзе собственный сжиженный природный газ (СПГ), Украина и ряд стран Европы. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, из-за чего швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить строительство.

Реализация проекта продолжилась в декабре 2020 года, трубоукладчик «Фортуна» уложил в водах Германии 2,6 километра труб. По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, недостроенными остались около 148 километров газопровода из 2460 километров общей протяженности двух его ниток.

Ранее власти США ввели новый пакет санкций в отношении организаций, работающих над газопроводом «Северный поток — 2». Ограничения затронули трубоукладчик «Фортуна», его владельца «КВТ-Рус» и компанию «Рустанкер».