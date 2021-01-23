Бурлаков назвал предательством по отношению к детям попытку вывести их на митинги

Москва, 23 января. Члены Общественной палаты (ОП) РФ в комментарии ФАН рассказали о прошедших в ряде регионов РФ несанкционированных протестных акциях, участники которых пытались спровоцировать полицию и прикрыться несовершеннолетними.

Член ОП РФ и Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Сергей Бурлаков в комментарии ФАН назвал попытку вывести несовершеннолетних на несанкционированные митинги предательством по отношению к детям. Сама акция, по его мнению, была проигрышна с самого начала.

«Она была проигрышна с самого начала. А проигрышна только потому, что вот эта вот политтехнология с привлечением инвалидов и детей, на самом деле это попахивает жестокостью. Это люди, которые не способны любить никого и ничего на этой планете Земля. Даже себя не любят. Если бы они себя любили, они бы этим не занимались», — заявил Бурлаков.

Действия полиции член Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка оценил положительно. По его словам, правоохранители «не поддавались на провокации».

«Мне их просто искренне жалко. Когда перед тобой стоит глупое молодое существо, плюет в лицо, оскорбляет и ты как мужчина стоишь и не можешь ему ничему ответить, не можешь взять его за шкварник и отвести за угол надавать. А ты не имеешь права, ты стоишь как буфер какой-то. Ну и плюс, конечно же, когда в них полетели петарды, взрывпакеты. Я считаю, что в этом и была вся сущность тех провокаторов, чтобы раздраконить и показать на весь мир, вот посмотрите — какая полиция, какие они негодяи. Но ребята не поддались на провокации. И за это им низкий поклон», — подытожил Бурлаков.

Председатель Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию и сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева отметила, что детей было не так много, как рассчитывали организаторы митингов. Но они в любом случае привлекли внимание, и в первую очередь беспокойство вызывало то, что на несанкционированные митинги приглашали несовершеннолетних.

Цунаева обратила внимание на то, что история с провокациями «традиционна», и ситуации, когда «идет толпа людей, которые накачивают самих себя криками», никогда не заканчиваются мирно. Представитель ОП РФ назвала чудом, что подростков было не столько, «сколько опасались, и они не пострадали». Общественница подчеркнула, что организаторам акций еще придется ответить за свои действия.

«Все равно еще придется ответить тем, кто это делал. Но, к сожалению, опять же в большей степени, однозначно, попадут не те, кто конкретно призывал, организовывал, планировал что-либо, а те, которые поверили, пришли и под общим ажиотажем поддались на всякие разные провокации», — считает Цунаева.

Представитель Общественной палаты подчеркнула, что ей «не совсем понятно», что конкретно хотели организовавшие несанкционированные митинги люди. По ее словам, в разных регионах сложилась разная ситуация. Во многих городах на акции вообще никто не пришел.

На вопрос о том, провалились ли протестные митинги Цунаева напомнила, что организаторы не заявляли о выводе на улицы определенного количества протестующих. Тем не менее, по ее мнению, провалилась попытка собрать много детей.

«Они хотели вывести людей и какие-то люди вышли. То есть тут не скажешь – провалились они или нет. То, что у них провалилась попытка созвать много детей – это да. Рассчитывали, что именно несовершеннолетние придут. В этом смысле, конечно, можно сказать, что эта затея провалилась», — заключила Цунаева.

Ранее ФАН сообщал, что незаконные акции, прошедшие в некоторых городах России по призыву скандального блогера Алексея Навального, не вызвали широкого интереса у россиян, но стали площадкой для «выхода в свет» фриков и провокаторов. Весомую массу участников несогласованных с властью митингов также составили несовершеннолетние, которые и понятия не имели о происходящем.