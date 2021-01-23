Захарова рассказала о вмешательстве посольства США во внутренние дела РФ

Москва, 23 января. Публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях в России являются вмешательством во внутренние дела страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот сейчас посмотрите, американское посольство (публикует информацию. — Прим. ФАН). Это чистой воды вмешательство во внутренние дела», — заявила представитель МИД РФ в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVЕ».

Ранее сотрудники дипломатического представительства США в Москве опубликовали сообщение в Twitter со словами поддержки в адрес участников несанкционированных митингов в России. Американская дипмиссия заявила, что следит за поступающими сообщениями об акциях в 38 российских городах.

В ответ в МИД РФ заявили, что посольство США в столице России фактически занимается подстрекательством на фоне несанкционированных массовых акций в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что последствия этих действий для двусторонних отношений будут негативными.