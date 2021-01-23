Хараре, 23 января. Министр транспорта Зимбабве Джоэл Матиза умер от коронавирусной инфекции в пятницу, 22 января. Он стал третьим членом правительства, погибшим от COVID-19 в течение недели.

Республика Зимбабве не является самым пострадавшим от пандемии государством континента. На 23 января в стране зафиксировано 30 523 выявленных случаев заражения, 962 из них — смертельные. Для сравнения, лидером по распространению вируса в Африке является ЮАР, где число больных приближается к отметке в 1,4 миллиона человек, а умерших уже более 40 000.

Однако в Зимбабве под прицельным ударом COVID-19 оказалось правительство. Из 22 членов только за последнюю неделю умерли трое: глава МИД Сибусисо Мойо, министр по делам провинций Эллен Гвараджимба и Джоэл Матиза. Ранее, 27 июля прошлого года, страна недосчиталась бывшего командующего военно-воздушными силами Перренса Шири, который под конец жизни заведовал сельским хозяйством. Более того, по сообщениям СМИ, оба вице-президента республики Константино Чивенга и Кембо Мохади попали в число заразившихся.

На этом фоне глава государства Эммерсон Мнангагва призвал сограждан отказаться от посещения любых собраний и вечеринок. Несмотря на тяжелую ситуацию, грозящую превратиться в национальную катастрофу, глава государства выразил надежду, что в скором времени страна получит вакцину от опасного заболевания.

Коронавирус нанес сильнейший удар по системе здравоохранения Зимбабве, однако отрасль и до пандемии находилась в неудовлетворительном состоянии. В этом во многом виновато недофинансирование, вызванное проблемами в национальной экономике, находящейся под санкциями США и их сателлитов.

После недавнего штурма американского Конгресса сторонниками экс-президента Трампа Мнангагва заявил, что Соединенные Штаты утратили право учить кого-либо нормам демократии и должны немедленно снять ограничения, несправедливо наложенные на его страну.

Впрочем, ситуация в Зимбабве могла быть еще хуже, если бы не помощь других государств. Так, в начале сентября прошлого года Россия отправила в Хараре партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. В нее вошли средства индивидуальной защиты и восемь тонн прочих медицинских материалов.