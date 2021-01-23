Премьер-министр ЦАР в ходе ночного патрулирования проверил соблюдение режима ЧП

Банги, 23 января. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада по просьбе президента страны Фостен-Арканжа Туадера принял участие в ночном патрулировании вдоль реки Убанги на юге ЦАР для проверки соблюдения режима ЧП.

Глава правительства Центральноафриканской Республики опубликовал на странице в Facebook сделанные в поездке фотографии и отметил отсутствие нарушений чрезвычайного положения на всем протяжении маршрута. Нгребада посетил армейские посты и убедился в неукоснительном несении службы бойцами вооруженных сил страны.

Причиной для инспекционных поездок с привлечением второго лица в государстве стало ухудшение обстановки, вызванное действиями боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Подстрекаемые экс-президентом Франсуа Бозизе радикалы пытались сорвать проведение выборов в ЦАР, а после объявления итогов голосования перешли к несистематическим нападениям на города и поселки республики, включая столицу.

Помимо боевиков из местных группировок в составе CPC присутствуют иностранные наемники, которые проникают в страну со стороны Чада и Камеруна. В недавней стычке с правительственными войсками (FACA) экстремисты понесли тяжелые потери, а на месте боев были найдены тела уничтоженных бандитов со знаками различия Вооруженных сил Чада.

Для ликвидации угрозы безопасности в ЦАР FACA проводят спецоперацию, на время которой президент Туадера ввел в стране режим чрезвычайного положения.