Киев, 23 января. Поставка бесплатной американской военной техники в ВСУ подразумевает плату за обслуживание и покупку запчастей, на чем пытается сэкономить украинское военное командование.

Попытка сэкономить на сервисе и запчастях для американских военных внедорожников Humvee и БПЛА Raven, бесплатно переданных Пентагоном украинской армии, приводит к быстрой потере хорошей техники. Украинский военный эксперт Тарас Чмут рассказал в эфире на YouTube-канале «Милитаристский портал», что американцы поставили исправные и хорошие машины, хоть и с пробегом.

Жадность украинского руководства привела к тому, что, в случае необходимости замены деталей и сервисного обслуживания, военнослужащие ВСУ занимались этим самостоятельно с печальным итогом: половина Humvee за пять лет угроблены полностью. С БПЛА Raven ситуация даже хуже, поскольку они были распределены по частям без учета наличия обученных для работы с ними бойцов, из-за чего беспилотники часто падают на территориях ДНР и ЛНР, откуда их, естественно, не отдают обратно.

Отдельной проблемой является трудно объяснимое массовое увольнение из ВСУ военнослужащих, которых отправляли в США, чтобы как раз учиться управлять американской военной техникой. Федеральное агентство новостей сообщило, что из тысячи украинских военных, прошедших курс учебы за океаном, 400 солдат и 173 офицера почти сразу по возвращении домой подали рапорты на увольнение.