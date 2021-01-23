Крым проигнорировал митинги, а попытки устроить протесты в Севастополе провалились

Проводимые с нарушением закона акции в поддержку блогера Алексея Навального завершились в Севастополе, практически и не начавшись. В Симферополе небольшая компания людей просто потолкалась на главной площади, а в Ялте подобные несанкционированные митинги и вовсе проигнорировали.

Ялта

В курортной столице на подобное «мероприятие» даже не обратили внимание. Корреспондент ФАН побывал в центре города в нескольких главных точках в 14 и 15 часов дня и не встретил там ни «активистов», ни каких-либо скоплений людей.

Симферополь

В столице Крыма на центральную площадь вышло порядка 30 человек, еще столько же, если не больше, было журналистов и мимо прогуливающихся любопытных. Ни плакатов, ни кричалок не было ― все больше походило не некую скучную «тусовку».

Вместе с этим полиция следила за ситуацией, а у самых активных правоохранители проверяли документы. Сотрудники полиции призывали присутствующих разойтись, но ни провокаций, ни стычек не было. Погуляв так около часа, вся молодежь (а присутствовали в основном подростки) разошлась.

Севастополь

В Севастополе также было немноголюдно. Всего на площадь вышло 35 митингующих, из которых за нарушение закона были задержаны восемь человек, сообщили в правоохранительных органах. У нескольких человек были плакаты с надписями «Свободу Навальному» и «Просто гуляю».

Корреспондент ФАН обсудил несостоявшуюся акцию с местными политологами и журналистами. Вот, что они думают об этом незаконном митинге.

«В Севастополе подобные антигосударственные акции протеста, на мой взгляд, не имеют электоральной и идеологической базы. Несмотря на большую активность в соцсетях, на протест собралось не более 35 человек (корреспондент ФАН насчитал 25. — Прим.ФАН). Остальные — зрители. Важно, что жителей Севастополя среди митингующих было не так много. Были приезжие, в том числе и координаторы мероприятия майданного типа, которых мы видели в Киеве на Майдане и в Беларуси, это точно те же люди. Часть протестующих были маргиналами и откровенными фриками», — говорит политолог Сергей Юхин.

Севастопольцы показали себя зрелым обществом и сделали верные выводы. Они крайне негативно высказывали свое мнение в отношении блогера, который призывает к санкциям против своей страны. Севастопольцы считают, что Навальный ― предатель. Безусловно, жителей волнует и тот факт, что в своей грязной игре тот использует детей и молодежь.

Почему у сторонников Навального в Севастополе ничего не вышло, рассказал севастопольский журналист, депутат Гагаринского МО Александр Бородавченко.

«Мы все прекрасно видели, кто собрался на этом митинге и сколько их. По большей части это школьники, студенты и безработные, насмотревшиеся красивых видео в TikTok. Эти веселые ребята показали, что их очень мало и они очень слабы. Ну, а с чего им быть сильными? Люди, нарушающие закон, поддерживающие блогера-уголовника, никогда не получат признания в Севастополе. Слишком сильно севастопольцы любят свою Родину и не сдадут ее людям, чья задача — привести к власти человека, который не признает воссоединение Севастополя и Крыма с Россией. Севастопольцы еще в 2014 году показали свою позицию всему миру», — отмечает собеседник.

Как бы себя ни вели протестующие, правоохранительные органы отработали очень сдержано и тактично, никто не пострадал.

«Очень корректно себя вела полиция, не мешала выражать свое мнение, хотя протест незаконный. Полиция многократно в громкоговоритель предупреждала собравшихся о нарушении закона и о последствиях. Ряд тех, кто разворачивал плакаты и вел себя неадекватно, были задержаны, среди них уроженец украинского Николаева. Считаю, что больше они в Севастополе не будут собираться. Это не их город», — подчеркивает Сергей Юхин.

Отметим, что примерно 100 ложных сообщений, посвященных незаконным митингам в России 23 января, выявили члены рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации.