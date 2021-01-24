Стало известно о преимуществах избыточного веса в жару

Москва, 23 января. Неожиданные преимущества избыточного веса в жаркую погоду для организма обнаружили российские исследователи в ходе научной работы.

Ученые собирали сведения о влиянии жаркой погоды на человеческий организм. Результаты показали, что лишний вес не повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний при высоких показателях температуры. Наоборот, жировые отложения, находящиеся под кожей, защищают органы от перегрева.

Теплопроводимость жировой прослойки низкая, поэтому ткань противостоит нагреву. При этом специалисты напомнили, что некоторые недуги могут усугубиться при высоких температурах. Особое внимание защите в жаркую погоду следует уделять людям с диабетом, нарушением работы почек, легких, неврологическими и психическими болезнями. Жаркой считается погода, при которой более трех дней средняя температура в сутки составляет выше +23 градусов.

До этого ученые рассказали о связи недостатка витамина D с ожирением. Дефицит вещества в организме вызывает нарушение метаболического баланса между накоплением жира и ростом мышечной массы.