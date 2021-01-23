Полина Гагарина рассказала, как провела свой выходной

Москва, 23 января. Певица Полина Гагарина, не так давно вернувшаяся с отдыха на Мальдивах, рассказала о новых проектах, где собирается сниматься. Прошлый, 2020 год для девушки выдался трудным. Она развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым, и пандемия также ударила по ее концертной деятельности. Устроив себе двухнедельный отпуск вместе с детьми — Мией и Андреем, — певица пришла в себя, сообщает Teleprogramma.Pro.
По возвращении с отдыха артистка сразу приступила к работе. Девушка не скромничая признается, что проектов у нее хватает. Накануне она была приглашена на праздник к известному российскому хоккеисту Александру Овечкину.
Семья нападающего сборной России и игрока НХЛ праздновала день рождения свекра. Певица поздравила родственника спортсмена и исполнила свои хиты.
Пока Гагарина трудится, с дочерью сидит экс-супруг певицы. Ему нравится играть с Мией.
Но 23 января у певицы выходной, а, значит, гулять с девочкой отправилась сама Полина. Артистка надела пуховые штаны, куртку с принтом под зебру и вязаную шапку. Мия тоже была одета тепло: на ней был пуховой комбинезон и розовая шапка с помпоном, она превратилась в маленькую принцессу. Полина Гагарина затеяла игру в снегу. Схватив лопату, она начала копать снежный проход.
«Получилось! Давай еще! Черное дно! Вот это да!» — скандировала поп-дива. «Теперь я», — перехватила инициативу Мия. «Давай, теперь ты», — уступила дочери Гагарина.
Восторженными эмоциями певица поделилась в соцсетях.
«Принимали снежные ванны. Лепили снеговика. Проложили тропинки. В общем, очень плотное расписание», — отчиталась перед подписчиками блондинка.
Поклонникам пришлись по вкусу трогательные кадры певицы. Они указали, что певица прекрасная мама. Другие же заметили, что дочь подросла.
«Такие хорошенькие! Мы вот неплохо, ждем выходных как праздник», «Слишком долгая зима, Полине с Мией удовольствия принесла», «Вспоминаю беззаботное детство», «Какая милота», «Ой, молодцы! Поймали снежок!», «Незабываемые моменты реального счастья», — наперебой писали подписчики звезды.