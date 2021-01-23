Полина Гагарина рассказала, как провела свой выходной

Москва, 23 января. Певица Полина Гагарина, не так давно вернувшаяся с отдыха на Мальдивах, рассказала о новых проектах, где собирается сниматься. Прошлый, 2020 год для девушки выдался трудным. Она развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым, и пандемия также ударила по ее концертной деятельности. Устроив себе двухнедельный отпуск вместе с детьми — Мией и Андреем, — певица пришла в себя, сообщает Teleprogramma.Pro.

По возвращении с отдыха артистка сразу приступила к работе. Девушка не скромничая признается, что проектов у нее хватает. Накануне она была приглашена на праздник к известному российскому хоккеисту Александру Овечкину.

Семья нападающего сборной России и игрока НХЛ праздновала день рождения свекра. Певица поздравила родственника спортсмена и исполнила свои хиты.

Пока Гагарина трудится, с дочерью сидит экс-супруг певицы. Ему нравится играть с Мией.

Но 23 января у певицы выходной, а, значит, гулять с девочкой отправилась сама Полина. Артистка надела пуховые штаны, куртку с принтом под зебру и вязаную шапку. Мия тоже была одета тепло: на ней был пуховой комбинезон и розовая шапка с помпоном, она превратилась в маленькую принцессу. Полина Гагарина затеяла игру в снегу. Схватив лопату, она начала копать снежный проход.

«Получилось! Давай еще! Черное дно! Вот это да!» — скандировала поп-дива. «Теперь я», — перехватила инициативу Мия. «Давай, теперь ты», — уступила дочери Гагарина.

Восторженными эмоциями певица поделилась в соцсетях.

«Принимали снежные ванны. Лепили снеговика. Проложили тропинки. В общем, очень плотное расписание», — отчиталась перед подписчиками блондинка.

Поклонникам пришлись по вкусу трогательные кадры певицы. Они указали, что певица прекрасная мама. Другие же заметили, что дочь подросла.