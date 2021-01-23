«Выдержка и особая подготовка»: эксперты похвалили полицейских за слаженную работу на митингах    

Несанкционированные акции протеста в ряде российских городов уже стихают. Как полагают публицист, политолог Юрий Голубь и член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин, беспорядки удалось сдержать благодаря оптимальным и организованным действиям со стороны правоохранительных органов.

Так, Юрий Голубь не сомневается, что основной целью организаторов протестов была провокация конфликта, который бы вынудил правоохранительные органы применить силу при разгоне митингующих. Однако опыт и изучение истории прошлых общественных митингов сыграли свою главную роль в том, как прошли сегодняшние акции протеста.

«Особенно важно, что правоохранители сработали профессионально. Можно отметить, что Росгвардия давно готовилась к подобному сценарию, изучала опыт украинского Майдана, протесты Западной Европы. Это изучение пошло на пользу», — говорит политолог.

Голубь выразил надежду, что подобные несанкционированные акции в будущем «не разрастутся».

«В большинстве случаев задерживались только настоящие провокаторы, лидеры. Основная масса митингующих грамотно приводилась в чувства. То, что сегодня правоохранительные органы сработали оптимальным образом, внушает надежду на то, что они (митинги. — Прим. ФАН) не разрастутся, а останутся на уровне неорганизованного протеста школьников», — отметил Юрий Голубь.

Солидарен с мнением публициста о слаженной работе полиции и Михаил Аничкин. Он также отметил сдержанность и корректность правоохранителей и то, что не каждый человек мог бы выдержать подобный эмоциональный накал, какой наблюдался на митингах протеста.

«Провокации, оскорбления — довольно серьезное эмоциональное испытание для человека, который наделен определенной властью. Еще и броски различными предметами. Нужна выдержка и особая подготовка», — говорит глава союза «Содружество миротворец».

По мнению Аничкина, российские правоохранители всегда ведут себя крайне корректно до самого последнего момента.

«Существует определенная отметка, определенные пределы поведения. Задерживаются лица, которые провоцируют толпу и делают вопиющие действия по нарушению порядка. Я считаю, что в данных условиях, когда люди сознательно проводили незаконные акции, сознательно нарушали закон, полиция работала в высшей степени корректно и профессионально», — заключил общественник.

Несанкционированные митинги прошли в нескольких регионах России сегодня, 23 января. Сторонники основателя признанной иностранным агентом организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), блогера Алексея Навального, вышли на центральные улицы российских городов.

Напомним, Алексей Навальный был арестован по прибытии из Германии в Россию. Блогер пренебрег условиями испытательного срока по «делу Ив Роше» и был задержан правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в ходе несогласованных акций в поддержку Навального 39 столичных силовиков получили травмы.