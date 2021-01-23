Песни на двоих: Шуфутинский и Розенбаум перестали конфликтовать из-за авторства

Конфликт между Александром Розенбаумом и Михаилом Шуфутинским произошел из-за споров по поводу авторства песен. Розенбаум был недоволен тем, что певец позаимствовал его произведения и включил их в свой репертуар. При этом согласия на такие действия он у барда не спросил. Поначалу Александр Розенбаум смотрел на это сквозь пальцы и даже был рад тому, что его композиции приглянулись известному музыканту и исполнителю. Когда Шуфутинский начал выступать с его песнями, то Розенбаум этому даже обрадовался — настолько, что махнул рукой на такое вольное распоряжение своими произведениями. В тот момент он даже не думал отстаивать авторские права.

«Когда я увидел и услышал Шуфутинского, я от счастья чуть с ума не сошел», — признался бард телеканалу «Звезда».

Однако позже вопрос об авторских правах все-таки возник: слушатели все чаще стали думать, что не Михаил Шуфутинский исполняет песни Розенбаума, а наоборот. Автора песен это задело, и он захотел вернуть себе единоличное право на свои произведения. Тем более что официального согласия на их исполнение он не давал. С этого момента между двумя музыкантами пробежала кошка — некоторое время они не общались. Михаил Шуфутинский крайне неохотно комментирует этот факт, и отрицает, что начал петь песни Розенбаума без спроса.

«Я такого не слышал, не знаю, — заявил он в беседе с корреспондентом ФАН. — Очевидно, это ложь».

Тем не менее музыкантам удалось договориться. Александр Розенбаум в итоге признал, что талантливое исполнение Шуфутинского только добавило его песням популярности. Знаменитые произведения принесли известность обоим, а значит, повода для конфликта нет. Сейчас артисты находятся в хороших отношениях и даже подумывают о том, чтобы выступать с совместной программой.

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