Донбасс, 23 января. Украинские войска нанесли удар с воздуха по западной окраине Донецка. Американские спецслужбы вербуют украинских сержантов и офицеров. В зоне ООС процветает торговля оружием. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска семь раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики на всех ключевых направлениях обороны. Практически везде применялись автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Жертв и разрушений не зафиксировано. Но уже в субботу днем Вооруженные силы Украины применили ударный беспилотник в районе западной окраины Донецка. В результате сброса боеприпаса на позиции Народной милиции погиб один защитник республики.

В районе Водяного на юге Донецкой области украинские силовики продолжают возводить новые фортификационные сооружения, сообщают в оборонном ведомстве ДНР. За сутки зафиксировано два взрыва на позициях ВСУ в результате проведения инженерных работ. Нарушения Минских соглашений и иных мирных договоренностей украинскими военными фиксирует и Международная мониторинговая миссия ОБСЕ, отражая эту информацию в своих официальных отчетах.

Согласно последним данным ОБСЕ, в районе поселка Петровское, где в 2019 году состоялось разведение сил и средств, наблюдатели зафиксировали нахождение украинского военного на ранее оставленных в рамках разведения позициях ВСУ. Также иностранцы сообщают о нахождении бронированной техники украинской армии вне мест хранения, а именно: зафиксировано перемещение одного танка по Краматорску, две боевые машины в районе Новоселовки Второй, в районах Гнутово и Веселого по одному бронетранспортеру и боевая машина пехоты в районе Богдановки.

Небоевые потери ВСУ

Масштабных боевых действий в Донбассе нет уже достаточно давно, но украинская армия продолжает нести потери, не связанные с выполнением боевых задач. Только за неделю Вооруженные силы Украины потеряли погибшими двоих военнослужащих, еще 13 получили различные ранения и травмы, сообщают управления Народной милиции Донецка и Луганска.

Как и прежде, основными причинами небоевых потерь остаются инциденты, произошедшие в состоянии алкогольного опьянения, внутренние разборки и ранения по неосторожности. Также в последнее время все чаще в сводки попадают инциденты с отравлениями украинских военных некачественным алкоголем и продуктами питания, которые в качестве помощи армии поставляют украинские волонтеры.

Торговля оружием процветает в зоне ООС

Оружие и боеприпасы из зоны Операции объединенных сил предприимчивые украинские «освободители» продают не только на территорию Украины, но и в самой зоне конфликта, следует из сообщения Народной милиции ДНР. Несколько дней назад в Константиновке Донецкой области Военная служба правопорядка украинской армии задержала двух бойцов 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ при попытке сбыта местному жителю военного имущества.

Оружейные дельцы продавали ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, пять ручных осколочных гранат Ф-1, два цинка патронов к автоматическому оружию калибра 5,45 мм и три автомата Калашникова модификации АК-74М. Также украинские правоохранители продолжают вскрывать схроны силовиков, в которых спрятаны оружие и боеприпасы для последующего вывоза за пределы зоны конфликта. В районе Зачатовки Донецкой области сотрудники Нацполиции Украины обнаружили тайник военных 53-й отдельной мехбригады ВСУ, в котором были запалы к взрывчатке, несколько гранат и противотанковых гранатометов, а также патроны к автоматам.

Военные не хотят возвращаться в армию Киева после обучения в США

Более половины сержантов и офицеров, прошедших в 2020 году курсы подготовки иностранных военных в Америке, по прибытии на Украину уволились из вооруженных сил, информирует Народная милиция ЛНР со ссылкой на данные разведки. В абсолютных цифрах этот показатель составляет: из 1055 военных, вернувшихся из Штатов, 600 отказались служить в ВСУ.

Причин тому несколько, сообщают в оборонном ведомстве ЛНР. Обученные по американским стандартам украинские солдаты становятся более востребованными на рынке труда в ЕС, где размер денежного содержания военнослужащего существенно выше, нежели в «сильнейшей армии континента». Кроме того, есть и другой фактор.

Согласно разведданным луганчан, из 350 офицеров ВСУ, прошедших обучение в США, завербованными американскими спецслужбами оказались 170 человек, о чем свидетельствует информация департамента контрразведки СБУ. Американцы тщательно продвигают свою агентуру в Министерстве обороны Украины, и уволить таких офицеров за работу на спецслужбы иностранного государства не представляется возможным из-за того, что в самом ведомстве работает масса американских советников.