Совбез ООН готов рассмотреть перспективу отмены оружейного эмбарго против ЦАР

Председатель Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Тарек Ладеб сделал заявление о вероятном пересмотре оружейного эмбарго, наложенного на Центральноафриканскую Республику.

Совбез прокомментировал недавно прошедшие выборы президента, отметив решимость народа выразить свое мнение по важнейшему для страны вопросу, а также усилия властей, которые приняли все возможные меры, чтобы предоставить гражданам право проголосовать в спокойной и безопасной обстановке.

Тарек Ладеб осудил эскалацию насилия в ЦАР со стороны вооруженных группировок и напомнил о связи бандитов с экс-президентом Франсуа Бозизе, который руками боевиков пытался помешать избирательному процессу. Также негативную оценку получили нападения экстремистов на сотрудников многопрофильной миссии ООН в республике (МИНУСКА), разжигание ненависти и распространение дезинформации в социальных сетях.

Однако важнейшей частью выступления главы Совбеза стало заявление по поводу эмбарго в отношении ЦАР. Совет сообщил о готовности приостановить или постепенно отменить ограничения, напомнив о необходимости строгого учета, контроля и защиты поставленных в страну военной техники, оружия и боеприпасов.

Санкции ООН, введенные в 2013 году во время гражданской войны, должны были заблокировать поставки военных грузов в республику и предотвратить ухудшение обстановки. Однако сейчас, когда в Банги сидит легитимное правительство, запрет препятствует модернизации армии, тогда как иностранные наемники затруднений со снабжением не испытывают.

На этот факт во время открытого заседания Организации Объединенных Наций по проблемам ЦАР указала глава центральноафриканского МИД Сильви Байпо-Темон. Она призвала к отмене устаревших санкций, которые оказывают деструктивное влияние на ситуацию в стране. Предложение Байпо-Темон решительно поддержали Россия и Китай.