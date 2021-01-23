Угандийские войска ликвидировали 189 террористов в Сомали

Могадишо, 23 января. Контингент Народных сил обороны Уганды (UPDF) из состава Миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) провел успешную операцию против экстремистской организации «Аш-Шабаб» в южной части страны.

Заместитель пресс-секретаря UPDF Део Акики сообщил, что угандийские военные штурмовали укрытия боевиков в районе деревни Сигале, расположенной в 100 километрах от столицы Сомали. Бойцам удалось нейтрализовать 189 террористов, а также их транспортные средства. Участники спецоперации потерь не понесли.

Во многом на успех мероприятия повлияло использование вертолетов для огневой поддержки с воздуха. Ранее UPDF боевую авиацию не применяли.

Экстремистская группировка «Аш-Шабаб», связанная с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»1, появилась в Сомали в середине двухтысячных годов. Правительство не может самостоятельно справиться с угрозой, в связи с чем в стране представлены военные контингенты Уганды, Кении, Бурунди, Сьерра-Леоне и Джибути.

Командующий угандийскими силами в Республике Сомали Дон Уильям Набаса отметил, что точечные операции против «Аш-Шабаб» будут продолжаться, а использование накопленных знаний и анализ обстановки позволят настигать противника даже в дикой местности. Также он напомнил об участившихся случаях дезертирства в среде террористов, вызванных успешными действиями силовиков.

Ранее, несмотря на приближающиеся выборы в республике и ожидаемый рост числа нападений, Соединенные Штаты завершили вывод войск из Сомали. Однако глава командования США в Африке Стивен Таунсенд заявил, что американские силы сохраняют возможность нанесения ударов по позициям «Аш-Шабаб».

Следует уточнить, что американские солдаты покинули страну по приказу Дональда Трампа, который на момент начала операции еще был главой Соединенных Штатов, но уже проиграл выборы. Нельзя исключать, что новая администрация Белого дома отменит решение ушедшего главы государства и вернет ВС США в Сомали.

1 Организация запрещена на территории РФ.