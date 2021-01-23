Осташко рассказал, каково быть ведущим ток-шоу «Время покажет»

Москва, 23 января. Руководитель медиахолдинга PolitRussia Руслан Осташко и телеведущая Олеся Лосева стали полноправными ведущими шоу «Время покажет» в начале 2021 года. За все время своего пребывания на площадке им удалось обсудить немало важных тем. Интересно, что Осташко так и не получил критики со стороны телезрителей, в отличие от своей соведущей. Мало того, ему удалось найти общий язык в соцсетях. Подробнее — в материале «ПолитПазл».

«Не скрою, быть ведущим такой передачи, да еще и в прямом эфире, непросто, но очень интересно. Жаркие дискуссии, огромное количество совершенно разных мнений, прямые включения с видными политическими и общественными деятелями — для меня это крайне полезный опыт», — написал Осташко на своей странице в Facebook.

Главный редактор PolitRussia отблагодарил подписчиков за активность в YouTube и других соцсетях. Ведущий не стесняется спрашивать поклонников о том, устраивает ли их нынешний формат шоу, или же они хотели что-нибудь поменять или даже предложить свои темы для обсуждений.

Ждать долго не пришлось. Активные посетители страниц Осташко назвали главные моменты, на которые, по их мнению, стоит обратить внимание.

Первым в этом списке стала жалоба на частые проявления эмоций ведущих в эфире. Телезрители считают, что подобные вещи необходимо не допускать, вплоть до отключения микрофона. Вторая по популярности настойчивая просьба напрямую связана с фигурой политолога Сергея Запорожского. Его между собой давно окрестили «нациком».

Также подписчики раскритиковали его соведущую Екатерину Стриженову, предложив ей вести детскую телепередачу «Спокойной ночи, малыши». По мнению телезрителей, именно «благодаря» Стриженовой, «Время покажет» лишилось одной из главных «звезд» — Артема Шейнина.