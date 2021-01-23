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Конгресс Гондураса принял закон против ЛГБТ и абортов

Конгресс Гондураса принял закон против ЛГБТ и абортов

Тегусигальпа, 23 января. Национальный конгресс Гондураса в ходе онлайн-заседания принял закон, который увеличивает количество голосов, необходимых для для легализации однополых браков и абортов в стране. Об этом сообщает гондурасское издание La Gaceta.

Согласно Конституции страны, в Гондурасе запрещены бракосочетания между гражданами одного пола и операции по прерыванию беременности. Настоящей поправкой к основному закону однопалатный парламент повысил необходимое количество голосов для легализации однополых браков и абортов до 103.

Конгрессмены считают, что такие меры «способствуют укреплению семейных ценностей и духовного здоровья нации». Консервативные правые и центристские партии занимают 92 из 128 мест в конгрессе. За поправку к конституции проголосовали 88 депутатов.

«Законопроект выполняет роль того, что мы назвали «конституционным замком», [необходимым,] чтобы предотвратить легализацию абортов в Гондурасе в ближайшие годы», — заявил вице-председатель Конгресса Марио Перес.

Ранее бесплатное и свободное прерывание беременности было легализовано в Аргентине и в настоящее время обсуждается в парламентах Чили и Боливии. В большинстве стран Латинской Америки аборт по желанию недоступен и разрешается только в случае угрозы жизни или здоровью женщины. Аборт полностью запрещен в Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа, Гаити, Доминиканской Республике, Суринаме и на Ямайке.

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