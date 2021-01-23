Конгресс Гондураса принял закон против ЛГБТ и абортов

Тегусигальпа, 23 января. Национальный конгресс Гондураса в ходе онлайн-заседания принял закон, который увеличивает количество голосов, необходимых для для легализации однополых браков и абортов в стране. Об этом сообщает гондурасское издание La Gaceta.

El Congreso de Honduras blinda la prohibición del aborto y del matrimonio gayhttps://t.co/vZoUE8BvwR — La Gaceta de la Iberosfera (@gaceta_es) January 23, 2021

Согласно Конституции страны, в Гондурасе запрещены бракосочетания между гражданами одного пола и операции по прерыванию беременности. Настоящей поправкой к основному закону однопалатный парламент повысил необходимое количество голосов для легализации однополых браков и абортов до 103.

Dictamen en primer debate | Reformar el Art. 67 de la Constitución de la República, referente a la prohibición del Aborto.



HD @mario_perezSB presenta moción para la dispensa de dos debates, aprobado por ende se discute en su único debate.



-Aprobado en su totalidad#SesiónCN pic.twitter.com/2lPDi6JN20 — Congreso Nacional (@Congreso_HND) January 21, 2021

Конгрессмены считают, что такие меры «способствуют укреплению семейных ценностей и духовного здоровья нации». Консервативные правые и центристские партии занимают 92 из 128 мест в конгрессе. За поправку к конституции проголосовали 88 депутатов.

«Законопроект выполняет роль того, что мы назвали «конституционным замком», [необходимым,] чтобы предотвратить легализацию абортов в Гондурасе в ближайшие годы», — заявил вице-председатель Конгресса Марио Перес.

Ранее бесплатное и свободное прерывание беременности было легализовано в Аргентине и в настоящее время обсуждается в парламентах Чили и Боливии. В большинстве стран Латинской Америки аборт по желанию недоступен и разрешается только в случае угрозы жизни или здоровью женщины. Аборт полностью запрещен в Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа, Гаити, Доминиканской Республике, Суринаме и на Ямайке.