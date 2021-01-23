Запашный: «Участие детей в несанкционированных митингах недопустимо»

Народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный считает, что привлечение детей к участию в несанкционированных митингах недопустимо и может привести к печальным последствиям и жертвам. Ранее в ОП РФ сравнили призывы школьников на митинги с карательными операциями времен войны.

Многочисленные акции протеста в поддержку основателя «Фонда по борьбе с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального всколыхнули всю страну. Информация о проведении несанкционированных митингов появилась в интернете, в том числе и популярных среди молодежи социальных сетях. В числе сторонников политика оказались не только взрослые, но и дети.

Подобные действия вызвали бурю негодования, как среди политических деятелей, так и представителей творческой среды. Так, член известной цирковой династии Запашных в четвертом поколении уверен, что участие детей в подобных «мероприятиях» может сказаться на них не просто негативно, но и повлечь за собой жертвы среди юных российских граждан.

«Крайне негативно отношусь к тому, что привлекают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах. Участие детей в подобного рода мероприятиях недопустимо, прежде всего, из-за их опасности. Когда недовольные сталкиваются с силовиками, есть большая вероятность того, что будут жертвы», — говорит Эдгард Запашный.

Народный артист также отметил, что сейчас родители должны быть особенно внимательны к своим детям, именно они смогут верно растолковать происходящее.

«Я призываю всех родителей быть сегодня крайне внимательными и побольше проводить времени с детьми, разъясняя им, что вообще происходит», — заключил Эдгард Запашный.

Как стало известно, сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы со школьниками и отпускают их. Несмотря на усилия провокаторов и их нападения на полицейских, задержания на незаконных акциях сведены к минимуму.

Информация о проведении акций протеста появилась в Сети в понедельник, 18 января. Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, после чего был задержан. Политик находился в розыске из-за нарушений условий испытательного срока по делу, которое в народе прозвали «дело Ив Роше». Блогер должен был два раза в месяц отмечаться в УФСИН. Алексей Навальный нарушил свои обязательства, что повлекло за собой арест.